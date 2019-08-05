أول تحرك من جامعة القاهرة لإصلاح تلفيات معهد الأورام

كتب- محمد قاسم:

تابع الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حتى صباح اليوم، الوضع بالمعهد القومي للأورام التابع للجامعة إثر حادث الانفجار الضخم الذي وقع بمحيط المعهد مساء أمس الأحد، وتفقد المعهد من داخله، كما تفقد حالة المصابين بقصر العيني، واستقبل وزير التعليم العالي في موقع الحادث معه المعهد والمصابين بقصر العيني.

وفقًا لبيان وزارة الداخلية، نتج الحادث عن اصطدام سيارة مسرعة عكس الاتجاه بثلاث سيارات أمام المعهد القومي للأورام، الأمر الذي أدى لحدوث انفجار ضخم نتيجة الاصطدام، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين وإلحاق ضرر بالغ بواجهة المبنى الإداري للمعهد وتهشم زجاج بعض غرف المرضى.

وقرر رئيس الجامعة تشكيل لجنة هندسية فنية ولجنة طواريء وغرفة عمليات للمتابعة.

تتكون اللجنة الهندسية الفنية من أساتذة كلية الهندسة بالجامعة، برئاسة هانئ الهاشمي، ولجنة الطواريء وغرفة عمليات المتابعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، وعضوية كل من عميد معهد الأورام وعميد كلية الطب ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ومدير المستشفيات ومدير عام الأمن الإداري.

ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بسرعة البدء في إصلاح التلفيات وجرى التواصل مع شركة وادي النيل والمقاولون العرب فجرًا لبدء العمل، وشدد على استئناف العمل فورًا والتعامل مع المرضى ودعم المستشفى بموارد بشرية من جهات الجامعة الأخرى لتأمين المعهد وسرعة استئناف العمل.

وكان رئيس جامعة القاهرة أجرى جولة عقب الحادث، تفقد خلالها الوضع بالمعهد على أثر الانفجار الذى وقع بالشارع الرئيسى أمام المعهد، معلنٱ حالة الطوارىء واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات.

وأكد المكتب الإعلامي للجامعة القاهرة، في وقت سابق، أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس، الأمر الذى أسفر عن دوي انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة، مضيفًا أن الحادث وقع ناحية المبنى الإداري الذي تضرر، ضررًا كبيرًا، وتم اتخاذ إجراءات احترازية بنقل عدد من المرضى لمراكز أخرى ورفع حالة الطواريء بمستشفيات قصر العيني لاستقبال أي مصابين من مصابي الحادث.