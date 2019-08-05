صور- ما بعد الحادث.. أصدقاء يخففون آلام مرضى معهد الأورام "دعم ووجبات"

أول تحرك من جامعة القاهرة لإصلاح تلفيات معهد الأورام

كتب- محمد نصار:

مجموعة شباب من الجنسين ومن أعمار متقاربة يحملون عشرات الأكياس التي تحتوي بداخلها وجبات طعام يطوفون محيط معهد الأورام لإطعام الأهالي الموجودة منذ ساعات الصباح الأولى.

تقول شيماء نبيل، إحدى أعضاء المجموعة التي توزع وجبات على الأهالي المفترشين للشوارع، إنهم لا ينتمون لأي جهة أو مؤسسة لكنهم مجموعة من الأصدقاء حاولوا المساعدة وتقديم أي وجه من أوجه الدعم لتخفيف مصاب الكارثة.

"إحنا مجموعة أصحاب بنوزع وجبات على الناس اللي موجودة هنا بنحاول نعمل حاجة لوجه الله للمساعدة في تخفيف مصاب هذه الكارثة".

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل في الساعات الأولى من صباح اليوم انفجارا شديدا أدى إلى أضرار بواجهة المعهد بالكامل وأجزاء بداخله كما أسفر عن وفاة 19 شخصا وإصابة 30 آخرين.