أول تعليق لـ"صحة النواب" على حادث معهد الأورام

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في أول تعليق على حادث معهد الأورام: "نحن بانتظار خروج رئيس الحكومة ببيان رسمي أو مؤتمر صحفي أو تصريح لنفهم واقع ما حدث من معلومات حقيقية بعدما حدث في ساعات الحادث الأولى من تضارب في البيانات".

وكشفت شاكر لمصراوي، الاثنين، عن تواصل أعضاء البرلمان من لجنة الصحة مع وزارة الصحة منذ الحادث لمعرفة وضع المصابين والعناية الموجهة لهم، موضحة أن الوزيرة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا بمعهد ناصر اليوم بعد قليل.

وانتقدت شاكر غياب بيان رسمي واضح للجميع، في وقت كانت المعلومات تستسقى عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.

وأضافت أن اللجنة ستتابع من وراء الحادث إذا ثبت أي إدانة للمعهد سواء في نظام الإطفاء أو غيره سيتم المحاسبة وستتابع لجنة الصحة الأمر برمته.

وأوضحت أنه إلى الآن لا توجد معلومة مؤكدة بشأن أسباب الحادث، مضيفة: "سنأخذ خطوات عندما يثبت من أين التقصير هل من المعهد أم من غيره". ​