طرح 8 وحدات إدارية بمدينة الشروق بالمزاد العلني

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، طرح 8 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (55م2 : 57م: ) بإسكان الشباب 70م بالمدينة، في مزاد علني.

وأضاف الغيطي، في بيان، اليوم الاثنين، أنه يجرى إتاحة كراسة الشروط ومواصفات الوحدات بمقر جهاز المدينة بالكيلو 37 طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، نظير سداد مبلغ 200 جنيه، على أن تُعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 25/8/2019 في تمام الساعة الـ12 ظهراً بمقر جهاز المدينة.

وتابع: يجرى سداد مبلغ 10 آلاف جنيه لكل وحدة، تأمين دخول المزاد، في موعد غايته جلسة المزاد، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، مشيراً إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

وبالنسبة لأسلوب السداد، قال رئيس الجهاز: يلتزم الراسي عليه المزاد باستكمال سداد نسبة 25% من القيمة البيعية الراسي بها المزاد لكل وحدة، بالإضافة إلى سداد 1% مصاريف إدارية و 5.% لصالح مجلس الأمناء ومبلغ 3000 جنيه وديعة صيانة لصالح اتحاد الشاغلين، وذلك فور رسو المزاد، وباقي ثمن الوحدة 75% يتم سداده بإحدى الطريقتين.

وأكد أنالطريقة الأولى، يتم استكمال سداد باقي قيمة الوحدة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، والطريقة الثانية يسدد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات، مضافاً إليها فائدة البنك المركزي المصري السارية وقت السداد، وتحتسب الفائدة من تاريخ رسو المزاد وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى 5.% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة باسم الجهاز بقيمة الأقساط قبل الاستلام.