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    العظمى في القاهرة 37.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم​ الاثنين

    06:00 ص الإثنين 05 أغسطس 2019
    العظمى في القاهرة 37.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم​ الاثنين

    طقس شديد الحرارة - أرشيفية

    القاهرة- (أ ش أ):

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، البلاد الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري، والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا.

    وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

    وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر اليوم الاثنين:

    الصغرى العظمى

    القاهرة 27 37

    شبين الكوم 26 36

    طنطا 25 36

    دمنهور 26 34

    الإسكندرية 26 32

    بلطيم 26 32

    مطروح 24 30

    السلوم 23 32

    سيوة 25 38

    بورسعيد 26 33

    دمياط 25 33

    الزقازيق 26 36

    الاسماعيلية 26 37

    السويس 26 37

    العريش 24 34

    رفح 23 33

    رأس سدر 27 39

    نخل 22 37

    نويبع 29 37

    طابا 28 36

    كاترين 18 33

    الطور 27 40

    شرم الشيخ 30 40

    الغردقة 30 40

    مرسى علم 29 39

    الفيوم 25 38

    بنى سويف 25 38

    المنيا 25 39

    أسيوط 27 40

    سوهاج 28 41

    قنا 28 42

    الأقصر 29 42

    أسوان 30 43

    أبوسمبل 30 41

    الوادى الجديد 29 43

    شلاتين 27 38

    ابو رماد 28 36

    حلايب 29 34

    رأس حدربة 29 34 ​

    الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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