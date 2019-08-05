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    وصول محافظ القاهرة لموقع انفجار المنيل- صور

    01:35 ص الإثنين 05 أغسطس 2019
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    كتب- أسامة عبدالكريم:

    وصل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قبل قليل، إلى موقع انفجار منطقة المنيل.

    ووقع منتصف الليل، اليوم الاثنين، انفجار هائل أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، إثر اصطدام سيارة تسير عكس الاتجاه .

    وأكدت جامعة القاهرة، أن الانفجار، وقع خارج معهد الأورام ولا صحة لوقوع الانفجار داخله.

    وقال المكتب الإعلامي للجامعة في بيان مقتضب إن "المعلومات المبدئية أن الانفجار خارج المعهد نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات".

    محافظ القاهرة خالد عبدالعال انفجار المنيل حادث تصادم انفجار سيارة انفجار معهد الأورام

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