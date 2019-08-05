وصول محافظ القاهرة لموقع انفجار المنيل- صور

"قالوا بتكذب وبتعمل بروباجندا".. ريهام سعيد ترد على المشككين في مرضها

وزيرة الصحة لـ"إكسترا نيوز": 17 قتيلًا و32 مصابًا في انفجار بمحيط

كتب- أسامة عبدالكريم:

وصل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قبل قليل، إلى موقع انفجار منطقة المنيل.

ووقع منتصف الليل، اليوم الاثنين، انفجار هائل أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، إثر اصطدام سيارة تسير عكس الاتجاه .

وأكدت جامعة القاهرة، أن الانفجار، وقع خارج معهد الأورام ولا صحة لوقوع الانفجار داخله.

وقال المكتب الإعلامي للجامعة في بيان مقتضب إن "المعلومات المبدئية أن الانفجار خارج المعهد نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات".