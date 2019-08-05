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    أول تعليق من مدير معهد الأورام بشأن انفجار المنيل

    01:13 ص الإثنين 05 أغسطس 2019
    أول تعليق من مدير معهد الأورام بشأن انفجار المنيل

    انفجار المنيل

    كتب- محمد عمارة:

    كشف الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة، حقيقة انفجار مخزن أسطوانات خاص بمعهد الأورام بمنطقة المنيل .

    وقال "أبوالقاسم" في أول تعليق له على الواقعة لـ"مصراوي"، إن الحادث وقع خارج معهد الأورام نتيجة انفجار سيارة أمام المعهد، مضيفا: "مفيش حاجه داخل المعهد".

    وأضاف عميد معهد الأورام، أنه لا توجد إصابات بين العاملين أو المرضى داخل المعهد، مؤكدًا أن الإصابات وقعت خارج المعهد، تحديدًا للمواطنين المتواجدين بالقرب من السيارة لحظة الانفجار.

    وقالت جامعة القاهرة، إن المعلومات المبدئية تؤكد أن الانفجار وقع خارج المعهد نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات.

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