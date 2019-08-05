  • عاجل:مصرع 5 وإصابة 15 آخرين.. الداخلية تكشف تفاصيل انفجار "معهد الأورام"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم تكساس اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    وزيرة الصحة تتوجه إلى معهد ناصر لمتابعة حالة مصابي انفجار المنيل

    12:32 ص الإثنين 05 أغسطس 2019
    • عرض 7 صورة
    • عرض 7 صورة
    • عرض 7 صورة
    • عرض 7 صورة
    • عرض 7 صورة
    • عرض 7 صورة
    • عرض 7 صورة

    كتب- أحمد جمعة:
    تصوير - علاء أحمد ومحمد حسام الدين:

    قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة توجهت إلى معهد ناصر لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام.

    وذكر "مجاهد"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه جاري حصر أعداد المصابين.

    وكانت جامعة القاهرة، قالت إن الانفجار الذي دوى منذ قليل، وقع خارج معهد الأورام ولا صحة لوقوع الانفجار داخله.

    وقال المكتب الإعلامي للجامعة في بيان مقتضب أن "المعلومات المبدئية ان الانفجار خارج المعهد نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات".

    انفجار معهد ناصر انفجار المنيل وزارة الصحة خالد مجاهد وزيرة الصحة

    الخبر التالى:

    أول تعليق من مدير معهد الأورام بشأن انفجار المنيل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان