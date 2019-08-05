وزيرة الصحة تتوجه إلى معهد ناصر لمتابعة حالة مصابي انفجار المنيل

خاص| ترد على المشككين في مرضها.. ننشر كواليس أولى حلقات ريهام سعيد

"قالوا بتكذب وبتعمل بروباجندا".. ريهام سعيد ترد على المشككين في مرضها

كتب- أحمد جمعة:

تصوير - علاء أحمد ومحمد حسام الدين:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة توجهت إلى معهد ناصر لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام.

وذكر "مجاهد"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه جاري حصر أعداد المصابين.

وكانت جامعة القاهرة، قالت إن الانفجار الذي دوى منذ قليل، وقع خارج معهد الأورام ولا صحة لوقوع الانفجار داخله.

وقال المكتب الإعلامي للجامعة في بيان مقتضب أن "المعلومات المبدئية ان الانفجار خارج المعهد نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات".

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