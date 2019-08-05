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    بالفيديو- اللقطات الأولى لانفجار بمحيط معهد الأورام في المنيل

    12:26 ص الإثنين 05 أغسطس 2019
    بالفيديو- اللقطات الأولى لانفجار بمحيط معهد الأورام في المنيل

    اللقطات الأولى لانفجار بمحيط شارع القصر العيني

    كتب - محمد شعبان:

    تصوير: أحمد الشيخ - علاء أحمد:

    رصدت عدسة "مصراوي" اللقطات الأولى لحادث انفجار خزان أكسجين بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، اليوم الاثنين.

    وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة إن دوي الانفجار الذي سُمع بوسط العاصمة وتحديدا بمنطقة المنيل، اليوم الإثنين، ناتج عن انفجار خزان أكسجين بالقرب من مبنى معهد الأورام.

    أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن رجال الحماية المدنية وصلوا موقع الحادث للوقوف على ملابساته كاملة، لافتا إلى أنه جاري حصر عدد الضحايا.

    تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة اللهب بمعهد الأورام بالقرب من كورنيش النيل في محافظة القاهرة.

    انفجار المنيل انفجار خزان أكسجين مديرية أمن القاهرة

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