  • عاجل:مصرع 5 وإصابة 15 آخرين.. الداخلية تكشف تفاصيل انفجار "معهد الأورام"

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    أول فيديو لانفجار بالقرب من معهد الأورام

    12:18 ص الإثنين 05 أغسطس 2019
    أول فيديو لانفجار بالقرب من معهد الأورام

    صورة من الفيديو

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    تداول رواد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، لحادث انفجار أنبوب أكسجين بالقرب من معهد الأورام بالسيدة زينب.

    وتسبب الانفجار في مصرع شخصين وأصابة آخر.

    وتبين من المعاينة المبدئية انفجار أنبوبة أكسجين أثناء عمليات صيانة خارجية بالمعهد، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

    مواقع التواصل الاجتماعي معهد الأورام فيسبوك انفجار السيدة زينب

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    جامعة القاهرة: الانفجار وقع خارج معهد الأورام
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