أول فيديو لانفجار بالقرب من معهد الأورام

كتب- أسامة عبدالكريم:

تداول رواد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، لحادث انفجار أنبوب أكسجين بالقرب من معهد الأورام بالسيدة زينب.

وتسبب الانفجار في مصرع شخصين وأصابة آخر.

وتبين من المعاينة المبدئية انفجار أنبوبة أكسجين أثناء عمليات صيانة خارجية بالمعهد، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.