"هعيش من غير مناخير؟".. طبيب ريهام سعيد يرد على سؤال بشأن خطورة مرضها

كتب- أسامة عبدالكريم:

استشهدت الإعلامية ريهام سعيد، بطبيبها المُعالج، الدكتور حسام فودة، أستاذ ورئيس وحدة جراحة تجميل الوجه بقسم الأنف والأذن بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ردًا على المشككين في إصابتها بمرض نادر.

وقال "فودة"، في مداخلة هاتفية ردًا على سؤال ريهام سعيد في برنامج صبايا الخير على قناة الحياة، الأحد: "هل أنا كنت مريضة أم لا"، فقال فودة :" لو مكنتيش مريضة.. أنا بقالي شهرين بعالج مين".

وقال الطبيب المعالج، إنه أول مرة جاءت ريهام سعيد إلى العيادة كانت تعاني من "إحمرار" وتورم شديد بمنطقة الأنف، موضحًا أن التشخيص المبدأي كان يدور حول إذا ما كانت الإصابة بالتهابات في الأنف أم تجمع صديدي داخل الأنف.

تابع: "تم فتح جزء من الأنف من الداخل للتأكد من طبيعة الإصابة الذي أكد وجود تجمع صديدي حاد داخل الأنف، ومن ثم تم نقلها إلى غرفة العمليات وإجراء عمليات جراحية تحت تأثير البنج الكلي، لمحاولة منع تجمع الصديدي".

وساءلت ريهام الطبيب: "هعيش من غير مناخير؟"، ورد قائلًا: "ادعي ربنا إننا ننقذ حياتك".

وكانت ريهام قالت في مقطع فيديو، نشرته عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، إن ما أصابها هو "ميكروب خطير" تسلل إلى منطقة تسمى "مثلث الموت"، بسبب ضعف المناعة لديها، على خلفية مشاكلها وحالتها النفسية في السنوات الأربع الماضية.

وأضافت أن الميكروب الذي أصاب غضاريف الأنف لديها خطير جداً، ومن الصعب علاجه ذلك لأن هذه المنطقة لا يصلها الدم ما يؤدي لصعوبة وصول الدواء إليها.

وتوجهت "سعيد"، بالشكر إلى أحد الأطباء المختصين الذي عمل جاهداً من أجل عدم فقدانها لأنفها من خلال إجراء عملية معقدة، جلب لها من أذنيها غضاريف للأنف، مشددةً على أن "حياتها مازالت مهددة، لأنها لا تعرف حتى الآن إذا تم القضاء على الميكروب تماما، لأنه قد يصل إلى الدماغ في أي وقت".​

​