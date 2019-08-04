"قالوا بتكذب وبتعمل بروباجندا".. ريهام سعيد ترد على المشككين في مرضها

كتب- أسامة عبدالكريم:

ردت الإعلامية ريهام سعيد، على المشككين في مرضها خلال الفترة الأخيرة، خلال أول ظهور لها ببرنامجها "صبايا"، اليوم الأحد، على قناة الحياة.

وقالت "ريهام": "هناك قلة قليلة على السوشيال ميديا، اتهموني بالتمثل والكذب وأنني أريد التربح والدعاية بمرضي وعمل بروباجندا".

وأضافت: "هو أنا هحبس نفسي شهر ونص وأزيد 8 كيلو، وأشغل أهلي عليا عشان الشهرة !".

وتابعت الإعلامية ريهام سعيد: "ربنا أعطاني الدرس، والابتلاء عشان أعرف الناس ما تعلمته في هذه المحنة"، مستطردةً: "كل أزمة بتطلع منها إنسان جديد، وبتعرف مين بيحبك ومين بيقف جانبك ومين بيعرفك بس للمصلحة، في ناس ظهرت كتير أوي الفترة اللي فاتت وفي ناس صغرت أوي في نظري".

وكانت ريهام قالت في مقطع فيديو، نشرته عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، إن ما أصابها هو "ميكروب خطير" تسلل إلى منطقة تسمى "مثلث الموت"، بسبب ضعف المناعة لديها، على خلفية مشاكلها وحالتها النفسية في السنوات الأربع الماضية.

وأضافت أن الميكروب الذي أصاب غضاريف الأنف لديها خطير جداً، ومن الصعب علاجه ذلك لأن هذه المنطقة لا يصلها الدم ما يؤدي لصعوبة وصول الدواء إليها.

وتوجهت "سعيد"، بالشكر إلى أحد الأطباء المختصين الذي عمل جاهداً من أجل عدم فقدانها لأنفها من خلال إجراء عملية معقدة، جلب لها من أذنيها غضاريف للأنف، مشددةً على أن "حياتها مازالت مهددة، لأنها لا تعرف حتى الآن إذا تم القضاء على الميكروب تماما، لأنه قد يصل إلى الدماغ في أي وقت".​