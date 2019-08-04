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منظمة خريجي الأزهر تدين حادثي إطلاق النار بالولايات المتحدة

10:23 م الأحد 04 أغسطس 2019
منظمة خريجي الأزهر تدين حادثي إطلاق النار بالولايات المتحدة

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حادثي إطلاق النار بولايتي أوهايو وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، مما أسفر عن سقوط ضحايا.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، إن الإرهاب يهدف إلى زعزعة الاستقرار، وتخريب الأوطان، وعلى قادة الرأي في العالم كله التصدي للإرهاب حيث أصبح ذلك واجبا إنسانيا وليس دينيا أو سياسيا فقط.

وأكدت أن الإسلام دعا إلى حفظ الدماء الإنسانية وصيانتها من أن تهدر وتسفك بغير حق، فقال تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا).

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها خالص الدعاء أن يجنب الله العالم كله لهيب الإرهاب والتطرف.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الولايات المتحدة ولاية تكساس ولاية أوهايو الإرهاب

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