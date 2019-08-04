ريهام سعيد في أول ظهور على الشاشة بعد مرضها: "فرحانة جدًا.. وراضية بالابتلاء"

كتب- أسامة عبدالكريم:

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، مساء اليوم الأحد، في أول ظهور لها ببرنامج "صبايا" على قناة "الحياة"، الشكر لجمهورها وأصدقائها على الوقوف بجانبها خلال فترة مرضها.

وقالت "سعيد"- خلال الحلقة-: "فرحانة جدًا وراضية جدًا على ابتلاءات ربنا، الصبر تحدي، وعلى قد ما الابتلاء مؤلم بس تحدي، كل أزمة بتطلع منها إنسان جديد، وبتعرف مين بيحبك ومين بيقف جانبك ومين بيعرفك بس للمصلحة، في ناس ظهرت كتير أوي الوفترة اللي فاتت وفي ناس صغرت في نظري".

وكانت ريهام قالت في مقطع فيديو، نشرته عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، إن ما أصابها هو ميكروب خطير تسلل إلى منطقة تسمى "مثلث الموت"، بسبب ضعف المناعة لديها، على خلفية مشاكلها وحالتها النفسية في السنوات الأربع الماضية.

وأضافت أن الميكروب الذي أصاب غضاريف الأنف لديها خطير جداً، ومن الصعب علاجه ذلك لأن هذه المنطقة لا يصلها الدم ما يؤدي لصعوبة وصول الدواء إليها.

وتوجهت "سعيد"، بالشكر إلى أحد الأطباء المختصين الذي عمل جاهداً من أجل عدم فقدانها لأنفها من خلال إجراء عملية معقدة، جلب لها من أذنيها غضاريف للأنف، مشددةً على أن "حياتها مازالت مهددة، لأنها لا تعرف حتى الآن إذا تم القضاء على الميكروب تماما، لأنه قد يصل إلى الدماغ في أي وقت".​