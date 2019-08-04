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    السيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع ماكرون موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار ليبيا

    06:29 م الأحد 04 أغسطس 2019
    السيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع ماكرون موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار ليبيا

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتب- محمد سامي:

    تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

    وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال استعرض عددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

    من جانبه؛ أكد الرئيس ماكرون أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

    وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

    السيسي إيمانويل ماكرون ليبيا الجيش الوطني الليبي

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