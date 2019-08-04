جامعة الأزهر تعقد لقاءً مشتركا مع جهاز "تنمية المشروعات"..غدًا

كتب- محمود مصطفى:

تعقد جامعة الأزهر، غدًا الاثنين، لقاءً مشتركًا مع جهاز تنمية المشروعات التابع لمجلس الوزراء تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وذلك لتفعيل بروتكول التعاون المشترك في مجموعة من الأنشطة الفعاليات.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء إجراء مناقشات حيوية حول الندوات التي سيتم تنفيذها في هذا الشأن، والدورات التدريبة التي ستعقد للطلاب في ريادة الأعمال ودعم الأفكار والمشروعات الجديدة.