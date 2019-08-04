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    برلماني: إشادة رئيس وزراء بريطانيا بإنجازات مصر شهادة عالمية

    04:50 م الأحد 04 أغسطس 2019
    برلماني: إشادة رئيس وزراء بريطانيا بإنجازات مصر شهادة عالمية

    المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النو

    كتب - أحمد علي:

    أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون.

    وأعتبر "عامر" فى بيان اليوم الأحد، ان تأكيد رئيس الوزراء البريطاني اعتزامه الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، والإشادة بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال التنمية الاقتصادية، هو شهادة عالمية جديدة في حق القائد والزعيم الرئيس السيسي على ماحققه من إنجازات.

    وقال المهندس محمد فرج عامر، إن هذه الشهادة من "جونسون"، لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية.

    وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين أن مصر بقيادة السيسى تسير في الطريق الصحيح بعد نجاحه وبكل كفاءة واقتدار فى تثبيت أركان الدولة المصرية وبناء جميع مؤسساتها ونجاح صقور الجيش والشرطة فى تكسير عظام الخلايا الإرهابية.

    محمد فرج عامر لجنة الصناعة مجلس النواب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

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