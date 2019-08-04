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    لأول مرة.. "تعليم القاهرة" تبدأ تطبيق نظام التحويل الإلكتروني

    04:49 م الأحد 04 أغسطس 2019
    لأول مرة.. "تعليم القاهرة" تبدأ تطبيق نظام التحويل الإلكتروني

    مديرية تعليم القاهرة

    كتب- محمد نصار:

    أعلنت مديرية تعليم القاهرة، بدء تطبيق نظام التحويل الإلكتروني كتجربة مبدئية وذلك في إدارتي عين شمس والساحل.

    كما أعلنت المديرية، أنه يجري العمل على قدم وساق لتطبيق البرنامج على إدارات المديرية لعدد 32 إدارة تعليمية وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور والجمهور وتحقيقًا لرؤية رئيس الجمهورية للتحول إلى مجتمع رقمي والسعي وراء تفعيل تقديم كافة الخدمات التعليمية إلكترونيًا.

    وكرم محمد عطية، وكيل أول الوزارة، فريق مركز المعلومات بالمديرية وأثنى على أدائهم في إنشاء برنامج التحويلات الإلكترونية حيث تم تطبيق التجربة على إداراتي عين شمس والساحل التعليمية.

    مديرية تعليم القاهرة نظام التحويل الإلكتروني محمد عطية

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