لا يليق بأمة الطهارة.. "كريمة": ذبح الأضحية خارج السلخانات "مُخالف للشريعة"

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن ذبح الأضاحي خارج المجازر والسلخانات الرسمية مخالفة شرعية، قد يمحو ثواب الأضحية.

وأضاف "كريمة"، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن ذبح الأضاحي خارج السلخانات والمجازر الرسمية لا يبطل الأضحية طالما استوفت الشروط، وإنما يترتب عليه وجود دماء ومخلفات في الشارع، وهذا لا يليق بأمة الطهارة.

وأشار أستاذ الشريعة بالأزهر، إلى أن توقيع الكشف الطبي على الذبائح سواء ما كان يؤكل في العادات أو العبادات وذبحها بواسطة المختصين أو أصحاب المهن في المجازر المخصصة هو نوع من المصالح، "وحيثما كانت المصحلة فثم وجه الله".

ولفت "كريمة"، إلى أن الذبح خارج المجازر لا يُفسد الأضحية إذا استوفيت شروطها، ولكن تبقى إِشكالية وهي الضرر الناتج من الذبح في الشوارع وهو تلويث البيئة جراء المخلفات الناتجة عن الذبح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال "لا ضرر ولا ضرار"، والله تعالى يقول"ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"، وهناك قاعدة ما أدى إلى حرام فهو حرام.

وتابع :"إن الذبح وإلقاء المخلفات في الشوارع أمر معيب، والله تعالى يقول "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين"، ولذلك يجب على المسلمين الالتزام بالتعليمات الشرعية.