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    افتتاح البرنامج التدريبي "سياسة وتمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة الكهربائية"

    03:38 م الأحد 04 أغسطس 2019
    افتتاح البرنامج التدريبي "سياسة وتمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة الكهربائية"

    افتتاح البرنامج التدريبي سياسة وتمويل وتنفيذ مشروع

    كتب- محمد صلاح:

    افتتح منذ قليل، البرنامج التدريبي الذي يحمل شعار "سياسة وتمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة"، تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر، في إطار الإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لتدريب وبناء وإعداد الكوادر لتكون قادرة على إدارة المنظومة الكهربائية بكفاءة عالية.

    وحضر البرنامج التدريبى 14 متدربًا من ١٢ دولة أفريقية من الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا، إضافة لـ٣ من قيادات الكوميسا.

    وتأتي هذه الدورة والتي تعد الأولي من نوعها في إطار التعاون مع المنظمة في ظل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي ودعما لأواصر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة واطلاعهم علي التجربة المصرية الرائدة في مجال الطاقة الكهربائية، ويتخلل البرنامج التدريبي العديد من الزيارات الميدانية (محطة كهرباء الكريمات الشمسية الحرارية، مجمع الطاقة بالكريمات، مركز تدريب المقطم) بالإضافة إلى العديد من الزيارات للمعالم السياحية على أرض مصر.​

    وزارة الكهرباء كهرباء مصر مشروعات الطاقة الكهربائية

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