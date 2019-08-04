الأزهر الشريف يدين حادثي إطلاق النار بأمريكا

كتب – محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات حادثيّ إطلاق النار بولايتي تكساس وأوهايو الأمريكية، وأسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأكد الأزهر في بيان له الأحد، أنَّ هذه الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواطنين أبرياء، تبرهن مجددا على أنَّ الإرهاب لا دين له ولا ملة، وأنَّه على المجتمع الدولي أنْ يوحد جهوده في مواجهة الجماعات والأفكار التي تحض على الكراهية والإرهاب.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لشعب الولايات المتحدة الأمريكية، وأسر الضحايا.