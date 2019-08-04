السيسي يوجه بالتحول من "التجميع" إلى التصنيع و"توطين" صناعة النقل في مصر

القاهرة- أ ش أ:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمواصلة الجهود الجارية للتحول من "التجميع" إلى التصنيع، وتوطين صناعة النقل في مصر ، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشدداً على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي ، بأن وزير النقل عرض - خلال الاجتماع - جهود تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، والتي تسهم فيها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بهدف "توطين" صناعة النقل في مصر، وزيادة نسبة التصنيع المحلي في متطلبات هيئة السكك الحديدية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، والتي تشمل تطوير "المزلقانات" ومحطات السكة الحديد، وتصنيع وتوريد عربات سكة حديد للركاب، ونقل البضائع وتوليد القوى.

كما وجه الرئيس السيسي بدفع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات المشتركة بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لمواجهة أي تحديات في هذه المشروعات لسرعة الإنجاز، وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة ، للارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، وتلبية احتياجات المواطنين.​