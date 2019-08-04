سلطان بروناي يصل القاهرة للقاء مسئولين مصريين

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، سلطان بروناي حسن البلقيه في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث القضايا وتبادل الخبرات وعقد اتفاقيات مشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وكان في استقباله بالمطار وزير البترول والثروة المعدنية.

وكان السفير جمال متولي سفير مصر في ماليزيا وبروناي، أكد على العلاقة المتميزة بين مصر وبروناي والتقدير الكبير الذي يحمله سلطان بروناي حسن البلقيه للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا زيارة السلطان لمصر، وأن هذة الزيارة تعزز الاستثمارات بين البلدين وتحمل نجاحات كبيرة وفرصا واعدة.

كما سيتم بحث الشراكة في عدة مشروعات بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى استثمارات سياحية وفندقية، مضيفا أن للأزهر مكانة كبيرة وتقدير من شعب بروناي، وحظيت زيارة شيخ الأزهر لبروناي باستحسان كبير واستقبال حافل، وتم تشكيل فرع لرابطة خريجي الأزهر وزيادة عدد المنح لطلاب بروناي.​