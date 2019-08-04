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    "مصر للطيران" توقع عقد إنشاء محطة للصيانة في مطار دبي

    02:41 م الأحد 04 أغسطس 2019
    "مصر للطيران" توقع عقد إنشاء محطة للصيانة في مطار دبي

    الصيانة توقع عقد

    كتب – محمد عبيد:
    وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، عقد تأسيس محطة جديدة لتقديم خدمات الصيانة اليومية للشركات العاملة من وإلى مطار دبي الدولي بالإمارات، بالشراكة مع شركة إسكان أفياشن SKAN Aviation.

    وقّع العقد المهندس مصطفى علي الدين إمام رئيس شركة مصر للطيران للصيانة، وعن شركة "إسكان أفياشن" أشرف ناصر الرئيس التنفيذي.

    صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في بيان اليوم، أن المحطة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو التوسع خارج نطاق القارة الإفريقية خاصة في مطار دبي أحد أكبر مطارات الشرق الأوسط الذي يشهد كثافة تشغيل مرتفعة ما يعني منافسة أكبر وأعرب عن ثقته في قدرات شركة الصيانة على المنافسة على مختلف المستويات الدولية والانتشار عالميا طبقا للخطط المستقبلية.

    من جانبه قال المهندس مصطفى علي الدين إمام أن التعاقد الجديد يأتي بالشراكة مع شركة إسكان أفياشن الإماراتية، توفر شركة مصر للطيران الأطقم الفنية المدربة والمعتمدة والعدد والآلات اللازمة لتقديم الخدمة الفنية في حين توفر شركة إسكان أفياشن مقر المحطة والتمويل اللازم.

    أضاف أن التعاقد يتضمن مرحلتين الأولى تقديم خدمات الصيانة اليومية والمرحلة الثانية تقديم خدمات الصيانة الثقيلة والدورية من خلال التعاقد لإنشاء حظيرة طائرات (Hangar) بمطار دبي أو الشارقة خلال الفترة المقبلة .

    مصر للطيران مطار دبي الإمارات شركة إسكان أفياشن مصطفى علي الدين إمام

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