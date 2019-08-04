خلال اتصال هاتفي.. وزيرة التضامن تتابع استعدادات عرفات لحجاج الجمعيات الأهلية

كتب- محمد نصار:

أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، اتصالًا هاتفيًا بأيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي المتواجد حاليًا بالأراضي السعودية، من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للحجيج وتوافر كافة الخدمات لهم والاستعدادات الخاصة بوصول أخر أفواج الطيران لحجيج الجمعيات الأهلية، حيث من المقرر أن يشهد اليوم الأحد الرابع من أغسطس اكتمال عمليات تفويج ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية باكتمال وصول الحجيج وعددهم 12 ألف حاجًا.



ووجهت الوزيرة، رئيس بعثة الحج، بتجهيز الخيم بعرفات وتوفير الأتوبيسات المجهزة الخاصة بنقل الحجيج لأداء الشعائر المقدسة مشددة على ضرورة توفير وتسخير كل الإمكانات وتقديم الخدمات المختلفة لهم خاصة فيما يخص تكثيف ندوات التوعية الدينية مع الحجيج حول اداء المناسك مع التنسيق مع البعثات المصرية الأخرى لتوفير أقصى خدمة للحجيج المصريين.

وكشف أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، عن تشكيل لجنة قامت بمراجعة المخيمات مع المطوفين للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومن المقرر استلامها خلال الأيام القادمة، كما تم التعاقد على أتوبيسات مكيفة وحديثة لتفويج الحجيج لأداء الشعائر المقدسة، مؤكدًا أن بعثة حج الجمعيات الأهلية حاليًا تقوم بمضاعفة الجهد في خدمة الحجيج مع اقتراب بدء أداء مناسك الحج كما يتم تكثيف الندوات الدينية لتوجيه الحجيج نحو أداء المناسك بالشكل الصحيح.

وأضاف عبدالموجود، أن أخر تفويجات المدينة لمكة المكرمة ستكون الثلاثاء 6 أغسطس الجاري وبذلك سيكتمل وجود الحجيج بمكة المكرمة لبدء أداء المناسك، مؤكدًا أن الحالة الصحية للحجيج جيدة مشيرًا إلى أن تقرير البعثة عن أمس السبت أشار إلى وجود 6 حالات بالمستشفيات لحجيج من الشرقية والمنيا والجيزة والبحيرة، وأنه تيسيرًا على ضيوف الرحمن فإن هناك حالتين يخضعان لجلسات غسيل كلوي وتم توفير سيارات إسعاف لنقلهما للمستشفيات لعمل الجلسات وإعادتهما للفنادق مرة أخرى.

كما زار عبدالموجود، الفنادق واطمئن على جودة الرعاية والخدمات المقدمة للحجيج حيث استمع لـ3 حالات فقدت أموالها ووجه على الفور باتخاذ اللازم نحو صرف إعاشة يومية لهم لحين عودتهم لأرض الوطن والتأكد من توافر جميع الخدمات لهم.



يذكر أن مقر البعثة هو فندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والغيمان رويال بالمدينة المنورة، وأن غرفة العمليات المشكلة تعمل على مدى 24 ساعة يوميًا لخدمة ومتابعة الحجيج ويتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579.