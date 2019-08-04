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    "عواض" يتفقد آخر استعدادات افتتاح قصر دمنهور

    02:35 م الأحد 04 أغسطس 2019
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    كتب - محمد عاطف:

    تفقد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة دمنهور اليوم الأحد؛ للوقوف على آخر استعدادات الافتتاح، حيث وجه باتخاذ خطوات سريعة للوقوف على ما ينقص المشروع من تجهيزات فنية ومكتبية ليكون جاهزا للافتتاح خلال الأيام القليلة القادمة.

    وجه "عواض"، بضرورة إضافة مكتبة ثالثة للقصر ليصبح هناك ثلاث مكتبات، واحدة منها للطفل واثنتان للكبار.

    رافق رئيس الهيئة في زيارته للقصر رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية بالهيئة ومدير عام فرع ثقافة البحيرة.

    أحمد عواض الهيئة العامة لقصور الثقافة دمنهور قصر ثقافة دمنهور

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