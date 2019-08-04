الطيب لتواضروس: يجب استثمار العلاقة بين الأزهر والكنيسة لنشر الأخلاق النبيلة

كتب – محمود مصطفى:

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، وبسلامة العودة إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية ناجحة إلى أوروبا.

وأعرب الإمام الأكبر عن شكره للبابا تواضروس والوفد المرافق له على التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن العلاقة بين الأزهر والكنيسة المصرية تمثل نموذجًا يجب استثماره في نشر القيم والأخلاق النبيلة ومواجهة العادات والتقاليد الاجتماعية السيئة.

من جانبه أكد البابا سعادته مع جميع المصريين بسلامة الإمام الأكبر بعد رحلته العلاجية الأخيرة، مضيفًا أن تشارك المصريين في أعيادهم ومناسباتهم يعكس روح المحبة التي تجمع بين المصريين ويجسد تماسكهم ووحدتهم التي كانت دائمًا عصية على محاولات التفريق بين نسيجهم الاجتماعي.

حضر اللقاء وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.