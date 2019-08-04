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    جامعة الأزهر تنفي السماح للطلاب الراسبين بدخول امتحان "سمر كورس"

    02:19 م الأحد 04 أغسطس 2019
    جامعة الأزهر تنفي السماح للطلاب الراسبين بدخول امتحان "سمر كورس"

    جامعة الأزهر

    كتب – محمود مصطفى:

    قالت جامعة الأزهر، إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول السماح للطالب الراسب فى ثلاث مواد أو أكثر، دخول امتحان "سمر كورس" الذي يعقد في سبتمبر.

    وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها الأحد، أن دخول الامتحان متاح للطالب الناجح والمنقول لفرقة دراسية أعلى بمادة أو مادتين فقط لا غير.
    وأِشارت إلى أن دخول الامتحان اختيارى للطلاب والطالبات بكليات الجامعة المختلفة، بشرط أن يتقدم الطالب بطلب إلى عميد الكلية المقيد بها حتى 15 أغسطس الحالي.

    جامعة الأزهر امتحان سمر كورس الطلاب الراسبين

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