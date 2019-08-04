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    ختام فعاليات التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك "تحية النسر"

    01:22 م الأحد 04 أغسطس 2019
    ختام فعاليات التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك "تحية النسر"

    ختام فعاليات التدريب البحري المصري الأمريكي

    كتب - محمد سامي:

    اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك (تحية النسر – استجابة النسر 2019)، والذي استمر لعدة أيام في نطاق المياة الإقليمية بالبحر الأحمر.

    شارك في التدريب وحدات متنوعة من كل من البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية، إضافة إلى القوات الخاصة البحرية من مصر وأمريكا وعدد من الطائرات المصرية المقاتلة من طراز F16، بالإضافة إلى مشاركة البحرية السعودية بصفة مراقب.

    اشتمل تدريب "استجابة النسر 2019" على العديد من الأنشطة التي بدأت بتنظيم معرض للأسلحة للقوات المشتركة والمعدات الطبية لأطقم القوات الخاصة، كذلك تنفيذ بيان عملي على اقتحام السفن المشتبه بها، والتي لم تمتثل للتعليمات الصادرة لها، كما تم التدريب على تبادل النداءات بين السفن كذلك عقد محاضرات نظرية وعملية لتوضيح دور أطقم الإسعافات الأولية والإسعافات التكتيكية القتالية أثناء العمليات.

    كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية تدريبات مشتركة تضمنت حق الزيارة والتفتيش باستخدام الزوارق السريعة، كذلك أنسب أساليب التفتيش وأماكن التهريب على أسطح وحوائط السفن مع تبادل الخبرات في أساليب القتال المتلاحم والدفاع عن النفس والتعامل مع الأشخاص المسلحة، كما تم تنظيم العديد من المحاضرات عن أنواع الأسلحة التي تستخدمها العناصر الإرهابية وطرق تهريبها عبر البحر ونفذت أطقم الضفادع البشرية المصرية وخفر السواحل الأمريكي تدريباً مشتركاً للغطس ومواجهة الألغام البحرية بالتعاون مع صائده الألغام المصرية "الفاروق".

    يأتي تدريب "تحية النسر- استجابة النسر 2019"، في إطار علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة وبما يدعم جهود الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب بالمنطقة.

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