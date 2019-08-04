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    خبيران في جراحة العظام والفكين بمستشفى الحلمية والمعادي العسكري

    01:14 م الأحد 04 أغسطس 2019
    خبيران في جراحة العظام والفكين بمستشفى الحلمية والمعادي العسكري

    مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل

    كتب - محمد سامي:

    تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الخبير العالمي الدكتور وجيه موسي، خبير جراحة العظام (الكاحل والقدم) بإنجلترا، وذلك في الفترة من 16 وحتى 23 أغسطس الحالي.

    كما يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور فليب اميرال، استشاري جراحة الوجة والفكين بجامعة نورث هابيثون بإنجلترا في الفترة من 22 أغسطس وحتى 3 سبتمبر المقبل.

    وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبيرين من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يومياً عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع.

    مستشفى القوات المسلحة بالحلمية جراحة العظام وجيه موسي المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

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