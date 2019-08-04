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    متخليش حاجة تكسرك.. رسالة جديدة من ريهام سعيد لجمهورها

    01:05 م الأحد 04 أغسطس 2019
    متخليش حاجة تكسرك.. رسالة جديدة من ريهام سعيد لجمهورها

    ريهام سعيد

    كتب- محمد نصار:

    وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة للمواطنين، قائلة: "ويمكن رسالة لكل الناس.. مفيش حاجة مستحيلة وربنا كبير أوي أوي وعظيم أوي".

    وأضافت ريهام، عبر فيديو نشرته صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "أي حاجة هتتمناها وأي وعكة هتجيلك وأي وقت هتقع فيه وتقدر تقوم، تقوم وتبقى صامد وتبتدي من جديد، ومتخليش حاجة تكسرك ولا تهدك أبدًا".

    وتابعت: "ساعات كتير تعدي أيام تتخيل إن الحياة انتهت مع إن بيبقى ربنا قفل باب وفتح قصاده مليون باب تاني ويمكن تكون بداية مش نهاية".

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    ريهام سعيد إنستجرام

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