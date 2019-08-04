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    الثلاثاء.. مناقشة المجموعة القصصية "وكأنه هو" بحزب التجمع

    12:58 م الأحد 04 أغسطس 2019
    الثلاثاء.. مناقشة المجموعة القصصية "وكأنه هو" بحزب التجمع

    عصام حسين عبدالرحمن

    كتب- محمد عاطف:

    يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "وكأنه هو" للقاص عصام حسين عبدالرحمن.

    يناقش المجموعة الناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر عاطف عبدالعزيز، ويدير الندوة الكاتب والناقد أحمد الفيتوري.

    تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني 2 شارع كريم الدولة بوسط البلد.

    وقد صدرت مجموعة "وكأنه هو" حديثا عن دار "يسطرون" للنشر بالقاهرة، وقد أصدر كاتبها عددا من الأعمال الأدبية من قبل، من بينها "كرسي سادس خال"، و"سرير عنكبوت"، و"امرأة تعشق الخيول"، و"زحف الأرانب"، وغيرها.​

    عصام حسين عبدالرحمن المجموعة القصصية وكأنه هو حزب التجمع

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