شاهد.. الصور الأولى لترميم تابوت توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

كتب- محمد عاطف:

استقبل المتحف المصري الكبير، صباح اليوم،عددا كبيرا من مندوبي وسائل الإعلام العالمية والمحلية، لمتابعة أعمال ترميم للتابوت المذهب الخارجي للملك توت عنخ آمون، التي تجري له بعد نقله من المقبرة لأول مرة منذ اكتشافه عام 1922، إلى المتحف المصري الكبير، تمهيدا لعرضه ضمن مجموعة الملك الذهبي.

وقال الدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف الكبير، في تصريحات صحفية على هامش الجولة، إن أعمال تعقيم وترميم وصيانة التابوت تستغرق حوالي 8 أشهر، حيث يعاني التابوت من العديد من مظاهر التلف المختلفة، مثل وجود شروخ في طبقات الجص المذهبة وضعف عام في طبقات التذهيب.

جدير بالذكر أن التابوت يعد أحد التوابيت الثلاثة للملك الشاب التى تتخذ شكل الملك فى الوضع الأوزيرى، والتى تم اكتشافها فى غرفة دفنه فى عام 1922، مشيرًا إلى أن التابوت الخارجى مصنوع من الخشب المُذهب، ويمُثل الملك على هيئة المعبود أوزير، واليدان مكسوتان برقائق من الذهب ومتقاطعتان على الصدر، تُمسكان بالشارات الملكية المطعمة بعجينة زجاجية زرقاء وحمراء.

ويبلغ طوله 223,5 سم، وعرضه 86,8 سم، بينما يبلغ ارتفاعه 105,5 سم، وللتابوت مقابض فضية كانت تستخدم لتحريك الغطاء.