تنتهي الخميس.. مهلة لأهالي المدابغ لاستيفاء الأوراق والحصول على التعويض

كتب- محمد نصار:

أعلن حي مصر القديمة منح مهلة زمنية محددة لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية بمنطقة المدابغ للتقدم بالمستندات، على أن يتم بعد هذه المهلة رفض صرف التعويضات المالية لهم.

ونص إعلان الحي على أنه: "على أصحاب المنشآات التجارية والصناعية بمنطقة المدابغ والذين تم قياس مساحة أنشطتهم للتعويض المالي، تقديم المستندات المطلوبة إلى حي مصر القديمة في موعد اقصاه الخميس الموافق 2019/8/8".

وتابع الإعلان: "وفي حالة التخلف عن تقديم هذه المستندات في المواعيد المحددة يعتبر ذلك إقرارًا صريحًا منهم بعدم أحقيتهم في التعويض المالي".

وتواصل أجهزة المحافظة وحي مصر القديمة، حملة الإزالات بمنطقة المدابغ والتي كان أخرها أمس السبت، حيث أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم علي إستكمال أعمال إزالة منطقة أكشاك أبو السعود بحي مصر القديمة بحضور اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة وإخلاء المنطقة من السكان ونقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات تعويضاً لهم وقد تم إخلاء 8 عقارات تضم 13 أسرة تم تسكينهم بالأسمرات.

وكان قد تقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجري العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة علي أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذاً لخطة أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية .

وأصدر المحافظ، تعليماتة بتوفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والأحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وأتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسيلمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم.

كما أكد المحافظ، على رئيس حي مصر القديمة بتكليف المقاول المختص بأعمال الإزالة بزيادة عدد المعدات والأفراد لإنهاء إزالة المنطقة وكذلك منطقة المدابغ وسرعة إنهاء إجراءات نقل السكان المستحقين لوحداتهم السكنية الجديدة، وقطع المرافق عن العقار المحدد إزالتة من كهرباء ومياه قبل أعمال الإزالة.

وانطلقت أعمال الإزالة صباح اليوم وسط إنتشار أمني مكثف بحضور اللواء طارق مرزوق حكمدار العاصمة ، واللواء أحمد فاروق مدير الأمن لقطاع جنوب ، واللواء حازم بدوي، رئيس مباحث العاصمة، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومصطفى عبدالعزير، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية.