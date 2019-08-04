نقل 4500 قطعة من آثار توت عنخ آمون للمتحف المصري

محمد عاطف

قال وزير الآثار، أن إجمالي عدد القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون سيتجاوز عددها خمسة آلاف قطعة أثرية، تم نقل منها 4500 قطعة حتى الآن إلى المتحف المصري الكبير.

وأضاف، في تصريحات له على هامش الجولة التفقدية لتابوت الملك توت عنخ آمون، الذى تم نقله من البر الغربي بالأقصر إلى مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: لقد جاء نقل التابوت كإجراء طبيعي ليكون ضمن باقي القطع الأثرية لمجموعة توت عنخ آمون.

وأشار إلى أن آثار توت عنخ آمون، تجذب العالم كله بدليل وجود إعلام العالم الخارجي، لمتابعة عمليات الترميم التي يخضع لها التابوت، قائلا: "أومال افتتاح المتحف هيبقى ايه".

جدير بالذكر أن الملك توت عنخ آمون، أو الفرعون الذهبى هو أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة من الدولة الحديثة، ويُعد توت عنخ آمون من أشهر الملوك الفراعنة بسبب اكتشاف مقبرته وكنوزه بالكامل بمعرفة عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، وكذلك بسبب وفاته في ريعان شبابه.