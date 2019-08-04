تخفيضات 20%.. تعرف على أنواع وأسعار اللحوم والمنتجات في منافذ الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإنتاج، لعيد الأضحى المبارك بطرح أغذية بتخفيضات تصل لـ20%، مع زيادة طلب استهلاك المواطنين للسلع الغذائية فى تلك الفترة.

وقال المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، إن الوزارة طرحت كميات من اللحوم الحمراء البلدية والمنتجات الغذائية بمنافذها الثابتة، مشيرًا إلى المنافذ منتشرة في 8 محافظات بقوة 382 منفذًا.

وأضاف فتحي، في تصريح خاص لمصراوى، أنه تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية، خلال فترة ما قبل عيد الأضحى، موضحا أنه "تقرر طرح كيلو اللحوم البلدى بـ100 جنيه، والأرز 8 جنيهات، والسكر 7 جنيهات، حيث يتم ضخ 10 أطنانِ لحوم مجمدة أسبوعيًا بالمنافذ بسعر 65 جنيها للكيلو، و10 أطنان دواجن، بسعر الفراخ البانية بـ65 جنيها وكيلو الفراخ بـ30 جنيها".

وأشار مدير التسويق إلى أن الأسعار مخفضة خاصة "لحم السجق والكفتة البلدي، ولحم الهامبرجر البلدى، والكندوز الصغير، وكبدة كندوز صغير، ولحم بفتيك، ولحم ضانى، وكبدة ضاني".

وأكد فتحي أنه تقرر طرح كميات مضاعفة من الزبدة البلدى بسعر 90 جنيها للكيلو بدلا من 120 جنيها بمنافذ الزراعات المحمية، مضيفا أنه تقرر أيضا طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، والبقوليات بأسعار مخفضة بنسبة تخفيضات 20%.

​