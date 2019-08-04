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    شكري يتوجه إلى بغداد للمشاركة باجتماع مع نظيره الأردني والعراقي

    09:06 ص الأحد 04 أغسطس 2019
    شكري يتوجه إلى بغداد للمشاركة باجتماع مع نظيره الأردني والعراقي

    مطار القاهرة الدولي

    كتب - طه عبيد:

    غادر مطار القاهرة الدولي صباح الأحد، سامح شكرى وزير الخارجية، متوجها إلى العاصمة العراقية بغداد لحضور أعمال الاجتماع الثُلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق.

    قال المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية له من المقرر إن الوزراء الثلاثة يناقشون سُبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات بما يُسهم في تحقيق آمال شعوبهم في التنمية والازدهار.

    جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة مارس الماضى، بالإضافة إلى تبادُل الرؤى والتقييم فى شأن مجمل تطورات القضايا العربية، والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .

    مطار القاهرة الدولي سامح شكرى العراق الأردن أحمد حافظ

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