شيحة: غدًا آخر رحلة لحجاج السياحة

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن آخر رحلة لسفر حجاج القطاع السياحي "المستوى الاقتصادي" يوم 4 ذو الحجة الموافق 5 أغسطس الجاري، على أن يكون عودة أولى الرحلات يوم 14 من نفس الشهر الجاري.

وأوضح شيحة في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن رحلات مستوى أربع وخمس نجوم بدأت اليوم، فيما تكون أخر الرحلات يوم 7 أغسطس من نفس الشهر، على أن تنتهى رحلات العودة من الأراضي المقدسة مساء الخميس الموافق 5 من سبتمبر المقبل.

وانطلقت يوم 27 يوليو الماضي، أولى رحلات الحج السياحي للمستوى الاقتصادي"طيران" إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك هذا العام.

وتسير شركة مصر للطيران الأحد 12 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة، لنقل 2424 حاجًا بواقع 10 رحلات إلى جدة لنقل 2245 حاجًا ورحلتين إلى المدينة المنورة لنقل حجاج ترانزيت واشنطن و تورنتو ولندن وباريس ودار السلام ونيويورك وأبوجا، وتضامن قنا وكفر الشيخ، بخلاف رحلات العمل.

وتتابع غرفة عمليات متابعة رحلات الحج بالأراضي المقدسة بكافة المنافذ، وصول ضيوف الرحمن وتسجيل البيانات وأماكن السكن والتأكد من التزام شركات السياحة بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع ضيوف الرحمن.