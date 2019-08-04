بالتليفون المحمول.. خبير مصري يكشف طريقة جديدة للقضاء على مرض السكر

كتب – أسامة عبدالكريم:

كشف الدكتور أسامة حمدي، المدير الطبى لبرنامج السمنة والسكر ومدير برنامج علاج السكر بمركز جوزلين للسكر في بوسطن، عن أحدث الابتكارات الطبية في مجال علاج أمراض السكر.

قال "حمدي" في تصريحات لمصراوي، إنه بدأ بالفعل في تركيب البنكرياس الصناعي لمرضى السكر من النوع الأول، مضيفا: "لدينا الآن حوالي ٣٥٠ مريض في هذا البرنامج من سن ٧ سنوات فأكثر".

أما النوع الثاني والذي يحتاج إلى تغيير نمط الحياة والغذاء والرياضة، أكد أستاذ السكر بجامعة هارفارد، إنه تم ابتكار برنامج متكامل يعتمد على الذكاء الصناعي ويستخدمه المريض عن طريق التليفون المحمول يوجه ويرشد الشخص طوال اليوم مع مدرب صحي ويسمي Why WAIT" أو "لماذا الانتظار".

ولفت إلى أن هذا البرنامج حقق نجاحًا مذهلا في مركز جوزلن للسكر، وأدى إلى خفض كمية أدوية السكر بنسبة ٥٠-٦٠٪‏ وخفض تكلفة علاج السكر سنويًا بنسبة ٤٤٪‏.، موضحا أنه متاح الآن لجميع المرضى بالولايات المتحدة وأتمنى أن يأتي الى مصر والعالم العربي في القريب العاجل.