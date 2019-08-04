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    الاثنين.. وزير الأوقاف يعقد اجتماعا تحضيرياً لمؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية"

    12:29 ص الأحد 04 أغسطس 2019
    الاثنين.. وزير الأوقاف يعقد اجتماعا تحضيرياً لمؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية"

    وزارة الأوقاف

    كتب - محمود مصطفى:

    يعقد وزير الأوقاف، الاثنين المقبل، اجتماعا تحضيريا بشأن انعقاد المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٥ و١٦ سبتمبر القادم، وبحضور دولي واسع حول موضوع "فقه بناء الدول".

    ويجتمع الوزير مع الدكتور أحمد عجيبة أمين عام المجلس، ولجنة الإعلام بالمجلس، وفريق عمل المؤتمر بالمجلس، لإنهاء جميع الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.

    وتأمل وزارة الأوقاف أن يشكل موضوع المؤتمر إضافة قوية في مجال ترسيخ فقه بناء الدولة في مواجهة فقه بناء الجماعات المتطرفة والمنحرفة، كما سيناقش الاجتماع البحوث المقدمة للمؤتمر.​

    وزارة الأوقاف وزير الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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