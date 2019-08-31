برلماني: زيارة السيسي للكويت "بلورة للسياسة المصرية الحكيمة"

كتب - أحمد علي:

قال سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربي، وعضو مجلس النواب المصري، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت "بلورة للسياسة الحكيمة والدبلوماسية المتميزة التي تنتهجها مصر بسياساتها الخارجية في دوائرها الثلاث الدولية والقارية والعربية فمن قمة السبع فى فرنسا إلى قمة تيكاد الأفريقية اليابانية إلى قمة مصرية كويتية".

وأضاف الجمال -في بيان اليوم- أنه لطالما كانت العلاقات المصرية الكويتية نموذجًا في عمق الروابط والأواصر بين البلدين والشعبين، ولطالما كانت مصر الداعم القوى للكويت والحضن الدافئ للأشقاء، وفى الكويت فإن الكويت وعلى مر التاريخ وقفت وتقف بجانب مصر وقيادتها وشعبها سياسيا واقتصاديا وتنمويا وأمنيا.

وواصل: "إذا كانت مصر هى منارة الثقافة والفن والعلوم للمنطقة بأسرها فإن الكويت ومنذ عشرات السنين هي منارة الثقافة والحرية والفن لمنطقة الخليج وما حولها وبالنظر لما يربط الزعيمين السيسى والصباح من أواصر وصداقة وأتفاق فى الروئ والأهداف وبما يتطلب إستمرار التشاور والتنسيق فى مختلف القضايا والهموم التى تشغل الوطن العربى على أمتداده فضلا عن تدعيم وترسيخ أواصر العلاقات المتبادلة بين البلدين تجاريا واستثماريا وثقافيا".​