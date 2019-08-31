"البحوث الإسلامية": الهجرة النبوية رسخت قيمة حب الوطن واحترام العهود

كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الهجرة النبوية المباركة اشتملت على العديد من الدروس والقيم المهمة التي نحن بحاجة إلى تطبيقها والاستفادة منها في واقعنا الحالي، مثل قيمة حب الوطن وأهميته بالنسبة للفرد، وضرورة العمل على استقراره، بالإضافة إلى قيم التعاون والإحساس بالآخرين، والتعايش المشترك، واحترام العهود والمواثيق.

وهنأ المجمع - في بيان اليوم السبت- الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد، سائلًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على العالم أجمع وأن يعم الأمن والسلام والرحمة والمحبة بين الناس.

وقال عياد إن أحداث الهجرة المباركة بينت لنا أيضا أهمية التوكل على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب وتوزيع الأدوار، وأهمية أن يؤدي كل فرد دوره في المجتمع حتى يزدهر ويستقر، موضحا أن الاتحاد والعمل الجماعي هو الضمانة الأقوى لعبور كل المحن ومواجهة الصعاب.