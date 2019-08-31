  • عاجل:بالفيديو - ماني يثور على كلوب.. وليفربول يؤمن صدارة بريميرليج بمشاركة صلاح

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو زكي مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    وزير الأوقاف يصدر قرارًا بتشكيل مركز الدراسات والبحوث الدينية

    07:50 م السبت 31 أغسطس 2019
    وزير الأوقاف يصدر قرارًا بتشكيل مركز الدراسات والبحوث الدينية

    جامعة الأزهر

    كتب - محمود مصطفى:

    قرر وزير الأوقاف، اليوم السبت، تشكيل هيئة مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية برئاسته.

    وتضمن القرار تعيين الدكتور أحمد ربيع الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر وعميد كلية الدعوة الأسبق مشرفًا علميًا على المركز، والشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مديرًا إداريًا للمركز، بينما تضم هيئة الخبراء جميع أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من الحاصلين على درجة الأستاذية كل في تخصصه، ويناط بهم الإشراف على بعض الأعمال البحثية بالمركز، ومراجعة ما يحال إليهم من بحوث لمراجعتها أو إبداء الرأي فيه، فضلا عن تدريب شباب الباحثين بالمركز، والمشاركة البحثية لمن يرغب منهم في ذلك وفق خطة المركز.

    كما يضم قسم الباحثين كلاً من: الدكتور نوح العيسوي وأيمن أبو عمر وأشرف فهمي وأيمن طاجن وعمرو الكمار وجلال غانم والشيخ ناصر درويش، ويناط بهم مهام التنسيق مع الجهات والإدارات المختصة بالوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وإعداد أو مراجعة ما يسند إليهم من أعمال علمية أو بحثية، إلى جانب عمل كل منهم الأصلي.

    جامعة الأزهر أحمد ربيع وزارة الأوقاف عبد الفتاح عبد القادر

    الخبر التالى:

    ​​مصدر يكشف آخر مستجدات مناقشة قانون "الإيجار القديم".. وتوقعات بإقراره قريباً​
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان