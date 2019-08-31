برفقة أمير الكويت.. السيسي يصل "قصر بيان" بعد استقبال رسمي

الكويت - أ ش أ:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر بيان بالكويت، برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ وذلك في مستهل زيارته إلى الكويت التي تستغرق يومين.

وكان الرئيس السيسي قد وصل - قبل قليل - والوفد الرسمي المرافق له إلى الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ حيث كان في استقباله بمطار الكويت الدولي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وجرت للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية بمطار الكويت الدولي، بحضور الوفد الرسمي المرافق له، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وسفير مصر لدى الكويت طارق القوني، بالإضافة إلى كل من نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف، ووزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبري، وعدد من كبار المسئولين والقادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي وأمير الكويت، جلسة مباحثات رسمية، تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دفعها إلى آفاق أوسع وأرحب، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، وهي الثالثة له منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014، في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات؛ حيث كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى الكويت في الخامس من يناير 2015، بينما كانت زيارته الثانية في السابع من مايو 2017.

وكانت شوارع الكويت، قد تزينت بالأعلام المصرية والكويتية، استعدادا لزيارة الرئيس السيسي؛ حيث انتشرت أعلام البلدين بالشوارع الرئيسية بالكويت، ابتداء من مطار الكويت الدولي، مرورا بشارعي الاستقلال، والخليج العربي، وطريق 55، بالإضافة إلى قصر البيان، الذي سيشهد المباحثات الرسمية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

تجدر الإشارة إلى أن زيارتي الرئيس السيسي السابقتين إلى الكويت قد حظيتا باهتمام بالغ من قبل المسئولين الكويتيين، وفي مقدمتهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ وذلك في ظل العلاقات التاريخية المتينة المتجذرة منذ عشرات السنين بين البلدين الشقيقين، والتي تعتبر نموذجا يحتذى به.