حدث في 8 ساعات| السيسي في الكويت.. وبيان رسمي عن مستجدات سد النهضة

القاهرة - مصراوي:

شهدت مصر، اليوم السبت، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، وافتتاح متحف آثار طنطا، بعد حوالي 19عاما من إغلاقه بتكلفة تجاوزت 13 مليون جنيه، وإصدار وزارة الري، بيانا بآخر المستجدات في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية في التقرير التالي: