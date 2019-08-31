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برلماني: "بداية جديدة" تخلق الأمل في نفوس المتعافين من الإدمان

05:14 م السبت 31 أغسطس 2019
برلماني: "بداية جديدة" تخلق الأمل في نفوس المتعافين من الإدمان

أرشيفية

كتب - أحمد علي:
أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بما حققته مبادرة "بداية جديدة" حتى الآن، والتي تستهدف دعم المتعافين من الإدمان لتوفير قروض لهم لمساعدتهم في البدء من جديدة بحياة أفضل، بعد أن تخلصوا من أحد أكبر المعوقات في حياة أي إنسان، وهو الإدمان.

وقال "مشهور" في بيان اليوم، إن التعافي من الإدمان يخلق أناسًا جديدين مقبلين على الحياة، يرغبون في العيش بشرف بدخل يحصلون عليه نتيجة جهدهم، وهو ما توفره مبادرة حياة جديدة من خلال منحهم قروضا يبدأون بها مشروعات منتجة، وتوفر مصدرا للدخل لأسرهم من جديد.

وأوضح النائب أن المبادرة تحد من انتكاس المريض وعودته إلى الإدمان مرة أخرى، فإحساسه بالنجاح وإحساسه بذاته كمواطن منتج قادر على سد احتياجات معيشته ومعيشة أسرته تحفظه من الإدمان مرة أخرى، وأضاف أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية من خلال جهودها التوعوية في جذب شريحة كبيرة من المدمنين للتعافي، مطالبا باستمرار الجهود للقضاء على الإدمان بشكل كامل.

بداية جديدة علاج الإدمان المتعافين خالد مشهور

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