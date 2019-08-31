ينتج البروتين والزيوت.. "الزراعة" تضع خطة للتوسع في زراعة محصول السمسم

كتب - أحمد مسعد:

وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة للنهوض بمحصول السمسم لزيادة معدلات الإنتاج وتضييق الفجوة فى إنتاج الزيوت، بالتوسع فى زراعته بالأراضى الجديدة.

وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن الوزارة تستهدف التوسع في محصول السمسم، مشيراً إلى أن المحصول غني بالزيت والبروتين والألياف الخام.

وأضاف "خليل"، في تصريح لمصراوى، اليوم السبت، أن محصول السمسم يعتبر من أهم المحاصيل الزراعية التي تحقق أرباحا للفلاح، شريطة توفير المناخ المناسب والحد من الأمراض التي قد تؤثر على الإنتاجية، لافتًا إلى أن المركز أطمئن على كافة المساحة المنزرعة والتي تصل إلى 83 ألف فدان.

وأشار مدير المحاصيل الحقلية، إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالمحاصيل الزيتية، لسد عجز إنتاج الزيوت التي تحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية كبيرة.

وتابع: "المحصول مناسب للغاية للأجواء المصرية، ومن المحاصيل التي لا تستهلك مياه ويمكن زراعتها بمساحات كبرى في الصحراء والمشروعات الجديدة".