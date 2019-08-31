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    إحباط تهريب هواتف محمولة داخل شاشة LCD بمطار القاهرة

    03:18 م السبت 31 أغسطس 2019
    إحباط تهريب هواتف محمولة داخل شاشة LCD بمطار القاهرة

    إحباط تهريب هواتف محمولة

    كتب- طه عبيد:

    أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب كمية من الهواتف المحمولة داخل شاشة بحوزته أحد الركاب لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من الإمارات، وتم تحرير محضر.

    اشتبهت الجمارك في راكب مصري، أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة الاتحاد القادمة من أبوظبي، يحمل شاشة تليفزيون LCD " 32" بوصة، وظهرت عليه علامات القلق والارتباك، تم تكليف فريق من مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وعثر على كمية كبيرة من الهواتف المحمولة مختلفة الماركات داخل الشاشة التي كانت بحوزته، تم وضعها بطريقة يصعب على رجال الجمارك كشفها.

    أمر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، تحرير محضر ضبط جمركي للراكب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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    مطار القاهرة الدولي هواتف محمولة الإمارات الجمارك

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