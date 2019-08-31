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    بكري: عبدالعال وافق على استقالة الأمين العام لمجلس النواب

    02:50 م السبت 31 أغسطس 2019
    بكري: عبدالعال وافق على استقالة الأمين العام لمجلس النواب

    مصطفى بكري

    كتب- أحمد علي:

    قال النائب مصطفى بكري، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وافق على قبول استقالة الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين.

    وأكد بكري، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن الاستقالة التي تقدم بها الأمين العام لمجلس النواب أحمد سعد، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بغرض الإعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

    وأضاف أن استقالة الأمين العام لمجلس النواب، جاءت بعد جهود كبيرة بذلها الأمين العام في تطوير عمل الأمانة العامة للمجلس، وتابع: نتمنى ألا تطول الإعارة في الخارج ونتمنى له التوفيق.

    مصطفى بكري علي عبدالعال مجلس النواب أحمد سعد الدين فيسبوك

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