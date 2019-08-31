برلماني يطالب بفرض عقوبات على الفنادق الرافضة لـ"البوركيني"

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن كافة قطاعات الدولة، وعلى رأسها وزارة السياحة تبذل جهودًا كبيرة من أجل تنشيط ملف السياحة بكافة أنواعه، سواء الخارجية أو الداخلية، وما تقوم به بعض الفنادق بمنع "البوركيني" يأتى في إطار محاربة جهود الدولة في هذا الملف.

واقترح "نصر الدين"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، فرض عقوبات صارمة تصل لسحب تراخيص هذه الفنادق وإذا تكرر الأمر يتم مضاعفة العقوبة، في حال الاصرار على منع نزول المياه بالبوركيني.

وأكد النائب، أن "المايوه الشرعي"، وفقا للعديد من تقارير المتخصصين غير ناقل للأمراض كما يروج بعض أصحاب الفنادق، بدعوى منع أرتداءه، وأن هناك العديد من الشكاوى الواردة بسبب هذا الأمر.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من شانها التأثير على ملف السياحة الداخلية، وأنه لائق ولا يشوه المظهر العام كما يروج بعض أصحاب الفنادق، الذين يروجون أن ارتداءه غير لائق في حضرة النزلاء الأجانب، لافتا إلى أن نسبة الاشغالات في الفنادق تصل إلى 80% تقريبًا سياحة داخلية وهذه الخطوة تنال من هذه النسبة وتؤثر عليها.